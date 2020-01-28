مصدر لـ"الفجر الرياضي": الأهلي لن يخوض مواجهة الهلال السوداني في هذه الحالة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف مجلس إدارة النادي، في حال تغير حكم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم ضد الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن عن تعين الحكم المغربي رضوان جيد كحكم ساحة لتلك المواجهة، والتي اعترض على تعينه مسؤولو الفريق السوداني بشكل رسمي.



وأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أنه في حال تغير حكم المباراة كما يتم الترويج خلال الساعات الماضية، سيكون هناك رد واضح وصريح من جانب الأهلي، إذا تم حدوثه".



وأضاف: "الأهلي سيتخذ الطرق المشروعة، وقد يلجأ في النهاية لعدم نزول أرضية الملعب، كحق مشروع حفاظًا على حقوقه".



واختتم: "أعتقد أن الكاف لن يدير ظهره لكل هذا وسيقوم بتغير حكم المواجهة، والجميع بات عليه التركيز فقط في المباراة المصيرية، والحاسمة في مشوار النادي بالبطولة القارية".



وحقق الأهلي فوزًا على النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء يوم السبت المقبل في أم درمان ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحل الهلال السوداني والنجم الساحلي، في المرتبة الثانية والثالثة بنفس الرصيد 9 نقاط، فيما يتواجد بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.