مهاجم منتخب الجزائر على طاولة مانشستر يونايتد

وجه مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنظارهم نحو هدف جديد ومفاجئ بعض الشئ، لتدعيم هجوم الشياطين الحمر في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، والتي تغلق أبوابها في غضون أيام قليلة.





وذكر تقرير فرنسي، أوردته شبكة "Get French football" اليوم، أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف ضم المهاجم الجزائري الدولي ونجم فريق موناكو الفرنسي إسلام سليماني، للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





وأضافت الشبكة الفرنسية، أن اليونايتد يريد شكل عاجل ضم مهاجم جديد لقيادة هجوم الفريق، في ظل إصابة الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، واليقيام معه بالمداورة في مركز رأس الحربة بعد عودته من الإصابة.





وأشارت شبكة RMC الإسبانية اليوم، أن نادي توتنهام الإنجليزي دخل هو الآخر على خط المفاوضات لضم سليماني، وذلك من أجل تعويض غياب مهاجمه الدولي هاري كين.





ويلعب سليماني لفريق الإماراة الفرنسية على سبيل الإعارة من فريق ليستر سيتي الإنجليزي، وأبلى بلاء حسناً في مباريات الدوري الفرنسي، حيث سجل 7 أهداف وصنع مثلهم في 13 مباراة بقميص الأبيض والأحمر.