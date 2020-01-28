'الأعلى للإعلام' يناقش شكوى ضد مصطفى بكري

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، شكوى مُقدمة من الهيئة الوطنية للإعلام ضد قناة صدى البلد؛ بسبب ما تناوله برنامج "حقائق وأسرار" للإعلامي مصطفى بكري، حول بيع تردد القناة الفضائية المصرية لصالح الشركة المسؤولة عن تطوير ماسبيرو.





وتناقش اللجنة في اجتماعها اليوم أيضًا، شكاوى ضد 6 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة السب والقذف، بالإضافة إلى مخالفة الملكية الفكرية.





وكانت الهيئة الوطنية للإعلام تقدمت بشكوى رسمية إلى نقابة الإعلاميين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الإعلامي مصطفى بكري؛ لإذاعته أخبار غير حقيقية، يدعي فيها أن الهيئة تنازلت عن تردُد الفضائية المصرية لصالح الشركة التي تتولى تطوير البرامج.



