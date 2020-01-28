بدء التدريب على معايير جائزة التميز الحكومي بجامعة جنوب الوادي

بجامعة جنوب الوادي، و

وقال الدكتور أحمد عكاوي: إن الجامعة حريصة على القيام بحملات توعية وتشكيل لجان في مختلف كليات الجامعة لتأهيل الكليات للمشاركة الفعالة فى منافسات الجائزة.



ولفت إلى أهمية تحقيق أفضل استثمار للموارد المتاحة وتطوير الأداء في مختلف الكليات والإدارات وعمل مقاييس للأداء والتشغيل، مشيدًا بالتعاون مع إدارة الجائزة في إقامة هذا التدريب لمدة يومين بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.





ومن ناحيته، أضاف الدكتور عبد الحكيم رضوان، المدرب بجائزة مصر للتميز الحكومي، أن التدريب يتضمن ثلاثة معايير هي تحقيق الرؤية والابتكار والممكنات وشرح لمختلف فئات الجائزة وأهدافها وكيفية التقدم لها.



انطلقت فعاليات التدريب على معايير جائزة التميز الحكومي،التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجامعة، برعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.