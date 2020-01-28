Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترامب عن خطة السلام: "منطقية بالنسبة للجميع"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن عن اقتراحه للسلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، وأنه يعتقد أن الفلسطينيين سيوافقون عليه، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأكد ترامب في مقابلته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي، أن خطته "منطقية بالنسبة للجميع".

وسيلقي ترامب تصريحات مشتركة مع نتنياهو في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، لتوضيح خطته، حيث يعتزم المسؤولون الأمريكيون توليد الزخم نحو حل واحدة من أكثر الصراعات صعوبة في العالم.

ويخشى الفلسطينيون أن تبدد الخطة آمالهم في إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وتابع ترامب: "ربما لن يرغبوا في البداية، لكنني أعتقد في النهاية أنهم سيفعلون". موضحًا، إنه أمر جيد للغاية بالنسبة لهم. لذلك سوف نرى ما يحدث، الآن بدونهم، نحن لن نستطيع القيام بالصفقة"، مضيفًا: "نعتقد أن هناك فرصة جيدة للغاية لأنهم يريدون ذلك".

وبعد جلسته مع نتنياهو، التقى ترامب بشكل منفصل مع بيني جانتز، رئيس حزب "بلو أند وايت" في إسرائيل، وهو منافس رئيس الوزراء اليميني في انتخابات 2 مارس.

وصرح جانتز للصحفيين في وقت لاحق "خطة الرئيس للسلام هي علامة فارقة وتاريخية بالفعل، سوف أعمل على تنفيذها من داخل الحكومة الإسرائيلية المستقرة، إلى جانب الدول الأخرى في منطقتنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فلسطين خطة السلام ترامب بنيامين نتنياهو القدس اسرائيل

أخبار تهمك

ما لا تعرفه عن رئيس الوزراء القطري الجديد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 18 ساعة

إشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب " صفقة القرن "

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ 40 دقيقة

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

منذ ساعة و 28 دقيقة

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 16 ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الاتحاد الإسباني يفجر مفاجأة عن ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لريال مدريد ضد سرقسطة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة لضم صفقة الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

أقوى منافسي نتنياهو في الانتخابات: سأسعى للسلام مع الفلسطينيين

تعهد نتنياهو بضم ثلث الضفة الغربية يقضي على فرص السلام

المملكة تدين خطة نتنياهو لضم الضفة الغربية

نتنياهو يدعو منافسه بيني جانتز لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

نتنياهو يتمسك بالسلطة بعد فشله للمرة الثانية في حسم الانتخابات

خطة سلام ترامب قد تستقطب الشرق الأوسط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:29 م

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

12:13 م

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

11:15 ص

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

11:41 ص

إشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب " صفقة القرن "

12:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status