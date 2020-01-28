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أجانب لعبوا للأهلي والزمالك.. ماذا كانت النتيجة؟ (تقرير)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:33 م
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دومينيك
دومينيك
علاء خليف
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ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال الفترة القادمة، وذلك بعد رحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء مُعارًا لنادي الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

طريقة رحيل أزارو عن النادي الأهلي والانتقادات التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الأخيرة، وطلب المدرب السويسري رينيه فايلر رحيل اللاعب بالميركاتو الشتوي وقيد المهاجم السنغالي أليو بادجي بدلا منه، آثارت قلق البعض من قبول المهاجم المغربي الانتقال للغريم التقليدي الزمالك حال تلقيه عرضًا مناسبًا منه كنوع من الانتقام من الأهلي.

وليد أزارو خرج في تصريحات تليفزيونية أمس الاثنين، وأوضح حقيقة ما تردد عن مفاوضات الزمالك معه، مؤكدًا أن ما يتردد في هذا الشأن مجرد "شائعات" وانه لم يصله أي عروض رسمية من القلعة البيضاء للتعاقد معه، وشدد على أن اللعب للزمالك أمر صعب للغاية بعدما لعب ضمن صفوف النادي الأهلي.

تصريحات أزارو لم تغلق باب احتمالية انتقاله للنادي الزمالك خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين داخل مصر وخارجها، الذين أطلقوا التصريحات الرنانة حول الوفاء والانتماء وفي النهاية ظهروا بقمصان ألد خصوم أنديتهم السابقة. 

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز اللاعبين الأجانب الذين لعبوا للأهلي والزمالك في السنوات الأخيرة:-

أحمد فليكس

يعد الغاني أحمد فليكس واحد من أفضل المهاجمين الأفارقة في تاريخ الكرة المصرية، لعب ضمن صفوف النادي الأهلي في التسعينيات خلال الفترة من 1993 – 1998 وقدم مستويات مذهلة رفقة المارد الأحمر وحقق معه العديد من البطولات وبعد رحيله عن الفريق عاد لمصر مجددًا لينضم لصفوف الزمالك موسم 2001- 2002 لكنه لم يترك بصمة مع الفارس الأبيض ولعب 20 مباراة سجل 5 أهداف ورحل سريعا عن القلعة البيضاء.

حسين ياسر

رغم أصوله المصرية لكنه كان يحمل الجنسية القطرية، لعب ضمن صفوف النادي الأهلي في الفترة من 2008 وحتي 2010، لكنه فشل في حجز مكان اساسي ضمن تشكيلة المارد الأحمر ولعب مباريات معدودة ولم يظهر بالمستوي المنتظر منه ليرحل عن الأهلي، وانتقل لصفوف الغريم التقليدي الزمالك ولعب معه 2010 – 2011، ولعب معه 37 مباراة بالدوري وسجل 7 أهداف وصنع 6، كما شارك في مباراتين بكأس مصر وسجل هدف، و3 مباريات في دوري الأبطال وسجل هدف وحيد.

دومينيك دا سيلفا

لعب المهاجم الموريتاني دومينيك دا سيلفا ضمن صفوف النادي الأهلي في الفترة من 2011 وحتي 2014، وشارك في 56 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 6 أهداف، لكنه واجه انتقادات قوية خلال تواجده مع المارد الأحمر بسبب تذبذب مستواه، ليرحل عن صفوف الفريق وينتقل لغريمه التقليدي الزمالك لكنه لم يحقق معه النجاح المنتظر حيث لعب 14 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفين ورحل بعدها للعروبة الإماراتي.


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