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فور ظهورها.. رابط بوابة القاهرة التعليمية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:23 ص
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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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تستعد بوابة الفجر الإلكترونية لنشر رابط بوبة القاهرة التعليمية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول بمحافظة القاهرة، حيث ينتظر الطلاب لمعرفة النتيجة فور ظهورها.

رابط بوابة القاهرة التعليمية.. نتيجة الشهادة الإعدادية

يتابع الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2020، ومعرفة موعد ظهورها، حيث يترقبون معرفة النتيجة في قلق وحيرة، وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على نشر كافة المعلومات المتعلقة بنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بمحافظة القاهرة لمعرفة النتيجة فور ظهورها مباشرة مباشرة من خلال رابط مباشر وأساسي، وهو رابط بوابة القاهرة التعليمية.

ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة خالد عبد العال، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح التي بدأت يوم الأحد الماضي، وبناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يجب العمل على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، حتى يتمكن الطالب من معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 أو في أي محافظة أخرى.

نتيجة الشهادة الإعدادية.. موعد ظهورها

تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020، ويمكن معرفتها من جانب الطلاب برقم الجلوس، وهذا عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي من قِبل المصححين المعتمدين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المقرر أن تظهر في الفترة من 5 فبراير وحتى 15 فبراير من العام الجاري.

رابط بوابة القاهرة التعليمية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

ننشر لكم رابط بوابة القهرة التعليمية، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2020، حيث يمكن الآن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم بمحافظة القاهرة الاستعلام والحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس ومعرفة درجاتهم بجميع المواد الدراسية، من هنا 
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