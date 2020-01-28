أسطورة هولندا مهاجما دي يونج: "لا أراه في الملعب"

وجه أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت العديد من الانتقادات لمواطنه فرينكي دي يونج نجم برشلونة الإسباني.

وقال رود خوليت أسطورة هولندا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أعتقد لدى دي يونج مستوى أفضل من هذا, عندما يستلم الكرة حالياً يذهب لليمين واليسار فقط ! لا شيء يحدث آخر.

وتابع نجم تشيلسي السابق: "أقول هذا لأنني أعلم أن لديه مُستوى أفضل من ذلك بكثير .. حتى الآن لم أراه".

واختتم: "أريد أن أمنح دي يونج الثقة, لأنه من الرائع مشاهدته عندما يمتلك الكرة، لكنني أنظر للنتيجة ; إذا كانت تمريراته واسعة في الملعب فلا يوجد فائدة ، وهناك أوقات يكرر فيها دي يونج ذلك".

ويستعد برشلونة لملاقاة ليجانيس يوم الخميس القادم ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.