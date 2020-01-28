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ضبط "حشيش" داخل دولاب أدوية بمستشفى الفشن في بني سويف

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:31 ص
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مدير مستشفى الفشن المركزي
مدير مستشفى الفشن المركزي
احمد فتحي الدسوقي
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فوجئ الدكتور أحمد ورشان، نائب مدير مستشفى الفشن المركزي، أثناء مروره على عنابر المرضى للتأكد من تقديم الخدمات الطبية لهم، بوجود مخدر الحشيش داخل أحد الدواليب بقسم النساء والتوليد.

وكان نائب مدير المستشفى، يقوم بالمرور على عنابر المرضى لمتابعة الحالة الصحية لهم فوجد في أحد عنابر قسم النساء والتوليد أربعة دواليب من الثمانية دواليب الموجودة داخل العنبر مغلقة بالقفل.

وعلم نائب مدير المستشفى، أن الدواليب خاصة بأربعة عاملات بالمستشفى على الرغم من أنها مخصصة للمرضى.

وعقب فتح أحد الدواليب عثر على كيس بلاستيك أسود بداخله قطعة من المخدر الحشيش، وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة الفشن بالواقعة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفشن إلى المستشفى حيث تبين أن الدولاب الذي عثر بداخله على حشيش يخص العاملة "ع. ا".

وتم التحفظ عليها وعلى ثلاث عاملات أخرى واقتيادهم إلى مركز شرطة الفشن للتحقيق في الواقعة، وعقب عرضهم على النيابة تم الإفراج عن الثلاث عاملات والتحفظ على العاملة "ع. ا" للتحقيق معها حول الواقعة.
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