نتنياهو يسحب طلبه المقدم للكنيست للحصول على حصانة

سحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، طلبه المقدم للكنيست، للحصول على حصانة تمنع تقديمه للمحاكمة طوال بقائه في منصب رئيس الوزراء، قبل ساعات من بدء النظر في الطلب.

وقال نتنياهو، في بيان صدر على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه "قرر عدم السماح باستمرار هذه اللعبة القذرة".

ويجتمع الكنيست، اليوم لمناقشة تشكيل لجنة لمناقشة طلب رئيس الوزراء بالحصانة من الملاحقة القضائية.

وبحسب مصادر عبرية، سحب طلب الحصانة أن لوائح الالتهام ستقدم للمحكمة خلال الأسبوع المقبل، وأن محاكمة نتنياهو ستبدأ مباشرة بعد الانتخابات.

وكان نتنياهو تعرض لاتهامات الاحتيال وخرق الثقة والرشوة في 3 قضايا منفصلة، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وقد أقر الكنيست جلسة لهيئته العامة لبحث إقامة لجنة خاصة تنظر في طلب نتانياهو، ورغم سحب الأخير طلب الحصانة، أعلن حزب "أزرق أبيض" أنه لا ينوي إلغاء الجلسة، وأنه يخطط لإجراء نقاش عام في الكنيست حول الموضوع.