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ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 في محافظة مرسى مطروح
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:29 ص
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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 والتي جاءت بنسبة تتخطى الـ80%، وهي نسبة جيدة، وتبشر الطلبة وأولياء الأمور.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 مرسى مطروح
ويحرص موقع الفجر الإلكتروني، على تقديم كافة الخدمات، التي تهم القراء وتهم أبنائنا، ونقدم كيفية التعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 والتفاصيل الكاملة، التي تساعد الطلاب في الوصول إلى النتائج، دون الحاجة إلى البحث وإضاعة الوقت.
طريقة معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020بالاسم ورقم الجلوس
تتوفر الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 لطلاب وطالبات محافظة مرسى مطروح من خلال، الدخول للبوابة الإلكترونية عبر "الرابط "، ثم اختيار الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح التيرم الأول 2020، وضع رقم الجلوس والاستعلام ثم اظهار النتيجة.
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