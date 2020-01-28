ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 في محافظة مرسى مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 والتي جاءت بنسبة تتخطى الـ80%، وهي نسبة جيدة، وتبشر الطلبة وأولياء الأمور.





نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 مرسى مطروح





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طريقة معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020بالاسم ورقم الجلوس





تتوفر الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 لطلاب وطالبات محافظة مرسى مطروح من خلال، الدخول للبوابة الإلكترونية عبر " الرابط "، ثم اختيار الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح التيرم الأول 2020، وضع رقم الجلوس والاستعلام ثم اظهار النتيجة.



