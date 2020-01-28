ضبط عاطل بحوزته 1.5 كيلو حشيش في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بنحافظة الإسماعيلية، من ضبط عاطل، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، بحوزته 1.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش.





أكدت معلومات وتحريات وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية، قيام "عاطل- مقيم دائرة المركز" بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات الأمنية المشددة تم ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 1،5 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.



