أحمد صلاح حسني مشيدة بحافظة أسوان: "راحة نفسية لا توصف"

أشاد الفنان أحمد صلاح حسني، بجمال وسحر أسوان وصفا أيها بالهدوء والراحة النفسية، وكتب "حسني" عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة قائلاً:"اسوان بلد جميله وساحره مختلفه تعطيك هدوء اعصاب وراحه نفسيه لا توصف بالكلام انا سعيد لان الأخبار من أصدقائي هناك الي اتشرفت بمعرفتهم خلال تصوير المسلسل قالوا لي ان المسلسل فارق جدا في سياحه اسوان هناك سياح مصريين وعرب بيسألوا علي مناطق تم التصوير فيها .. الحمدالله ويارب دائما".



ويعرض الآن للفنان أحمد صلاح حسني مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة المطلقة الأولى لة، والمسلسل تدور أحداثه في إطار إجتماعي مشوق، وينتمي للدراما الطويلة ذات الـ45.



يُشار أن مسلسل" ختم النمر"من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة أحمد صلاح حسني،ميرهان حسين، نسرين طافش،عفاف شعيب، تامر شلتوت،وفاء سالم،أمير صلاح الدين،حنان سليمان، تميم عبده، جميل برسوم، رشدي الشامي،



جدير بالذكر أنة خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "حكايتي"، وتدور أحداث مسلسل حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمامها، وتدخل في خلافات مع عائلتها و تسافر من الصعيد .



وشارك في بطولة مسلسل "حكايتي"، كلٍ من ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، وفاء عامر، أحمد حاتم، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، جمال عبدالناصر، إدوارد، إسلام جمال، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.