مؤمن زكريا يحدد موعد السفر إلى أمريكا لبدء مراحل علاجه

يغادر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مطلع الإسبوع المقبل من أجل بدء أولى مراحل علاجه.



ويعاني زكريا، من مشكلة عضلية عبارة عن "ضمور العضلات"، يحتاج خلالها مدة علاجية يتقاضي 14 حقنة، قبل العودة مرة أخرى للملاعب والتي قد يطيل الغياب عنها.



وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، في وقت سابق تحمله كافة مراحل علاج اللاعب، قبل أن يتدخل تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، وطالب علاج اللاعب.



وكان مؤمن زكريا لاعب الأهلي، حض في مقصورة ستاد السلام الدولي، خلال مباراة النجم الساحلي التونسي، الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.



وحرص مؤمن على التواجد في مقصورة ستاد السلام لمساندة النادي الأحمر أمام النجم الساحلي، في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.