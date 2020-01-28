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عاجل.. مؤشر جديد يقرب برشلونة من حسم صفقة المستقبل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء عن وجود مؤشر جديد يقرب فريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة المستقبل التي يطمح إليها الجهاز الفني للفريق بقيادة سيتين من اجل تعويض غياب لويس سواريز .

 

وأقنع مسؤولي برشلونة مجلس إدارة نادي فالنسيا بالتخلي عن خدمات الإسباني رويجو مورينو خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية حيث قالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن برشلونة عرض على الخفافيش ضم أحد الثنائي موسى واجي أو أبيل رويز في الصفقة .

 

وتأتي خطوة عرض برشلونة واحد من الثنائي في محاولة لإقناع الخفافيش بإتمام الصفقة قبل نهاية سوق الإنتقالات الشتوية يوم الجمعة المقبل وتقليل القيمة المادية وأكمل التقرير أن فالنسيا إستقر بالفعل على ضم الظهير السنغالي الطائر موسى واجي لتدعيم الجبهة اليمنى .

 

وكان واجي قريب للغاية من الإنضمام إلى فريق نادي نيس الفرنسي لكن عرض فالنسيا يعتبر من العروض التي أعادت بريق الأمل للاعب الذي يتوفر على تقييم عالي بسبب مشاركته مع منتخب بلاده السنغال في إستحقاقات دولية رغم أنه لم يشارك أساسيًا مع فالفيردي أو سيتين لكنه سيكون مفيدًا في صفقة مورينو.

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نادي برشلونة مورينو صفقة مورينو سواريز برشلونة الدوري الاسباني

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