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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «أستون فيلا» هدف رابط أستون فيلاHD

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:22 ص
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مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي
مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي
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لعب ليستر سيتي حتي الأن 15 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 11 لقاء له وتعادل في اثنين و خسر في أتنين ليحتل المركز الثاني وصيفاً لمتصدر الدوري ليفربول بول بفارق 11 نقطة بينهم .

بينما لعب أستون فيلا 15 مباراة ايضا فاز في 4 منهم فقط وتعادل في ثلاثة وخسر في ثمان لقاءت له ، ويأتي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة فقط .

 
يسعي كل من الفريقين في تحقيق الفوز لأٍسباب مختلفة ، يبحث ليستر عن الاعتلاء في الصداراة والبقاء في القمة وسحق نظيره أستون فيلا الذي تراجع في مستواه للغاية وينافس حالياً في مربه الهبوط ، بينما يسعي أستون  في تحقيق الفوز علي نظيره وخطف ثلاث نقاط غاليه كي يتمكن في الهروب من منطقة الهبوط ويسعي جاهداً للمنطقة الدافئة وتحسين مركزه في جدول الدوري .


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موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة ضيفه فريق ليستر سيتي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 على ملعب فيلا بارك على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أستون فيلا، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه وأيضاً عشاق النجم المصري أحمد المحمدي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليستر سيتي.

 
وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من أستون فيلا وليستر سيتي قبل مباراة الليلة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي
موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة ضيفه فريق ليستر سيتي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 على ملعب فيلا بارك على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2019 / 2020.

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وتنطلق مباراة أستون فيلا وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي والقنوات الناقلة للمباراة
موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، ستكون مباراة أستون فيلا وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أستون فيلا وليستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أستون فيلا وليستر سيتي
موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، نستعرض لكم الآن نتائج فريق أستون فيلا في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

فولهام 1/2 أستون فيلا، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.
ليستر سيتي 1/1 أستون فيلا، ذهاب الدور نصف النهائي في كأس الرابطة الإنجليزية.

 
أستون فيلا 6/1 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.
برايتون أند هوف ألبيون 1/1 أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز.
أستون فيلا 1/2 واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من أستون فيلا وليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد مرور 24 جولة من عمر البريميرليج:

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