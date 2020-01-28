يلا شووت NOW مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش أستون فيلاYALLA ONLINE

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الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:22 ص
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مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي
مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي
الفجر الرياضي
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يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ونظيره نادي ليستر سيتي بنتيجة 1 / 1 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.


يواجه  الفريق الأول لكرة القدم بنادي  أستون فيلا نظيره  ليستر سيتي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 /2020 .

 

تنطلق مباراة  أستون فيلا ضد ليستر سيتي في تمام الساعة  الرابعة مساء اليوم الأحد  بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " "فيلا بارك " ، في مدينة ( برمنجهام – إنجلترا ).

تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة" ، معلقاً علي المباراة " خالد الحدي ". BEIN SPORTS HD 2"

 

يدخل أستون فيلا المباراة  في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 35 نقطة .

 
و في أخر مباراة جمعت بين الفريقين وقع أستون فيلا فيلا في فخ التعادل الإجابي أمام نظيره ليستر سييتي وأنتهت المباراة بنتيجة 1-1 ، وأحرز الهدف الأول في المباراة الاعب " شينجي أوكازاكي " في الدقيقة 28 لصالح السيتي  ، ثم أحرز اللاعب "رودي جيستيد " هدف التعادل لصالح أستون في الدقيقة 75 من عمر وزمن المباراة ، علي ملعب "فيلا بارك " وذلك في يوم 16 من شهر يناير في عام 2016 ، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهم ضمن إطار منافسات الجولة الثانية وعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .
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