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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر NOW كورة لايف أستون فيلا MATCH رابط ماتش أستون فيلا NOW

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:22 ص
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مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي
مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي
الفجر الرياضي
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يستضيف نادى أستون فيلا الإنجليزى نظيره فريق ليستر سيتى، في مباراة هامة وممتعة بين الفريقين، وذلك فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن مباريات إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.


وكانت مباراة الذهاب بين أستون فيلا وليستر سيتي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما، في مباراة ذهاب الدور نصف نهائي لكأس الرابطة الإنجليزية.
 
ويسعي فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه النجميين الدوليين المصريين محمود حسن "تريزيجية" وأحمد المحمدي، لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

يترقب ليستر سيتي بطل إنجلترا عام 2016، مدى جاهزية نجمه وهدافه جايمي فاردي الذي أُجبِر على مغادرة الملعب في الدقيقة 43 من مباراة فريقه ضد وست هام في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الأربعاء، رغم محاولته مواصلة اللعب.



يواجه اليوم الثلاثاء نادي أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه، على أرضه ووسط جماهيره نظيره نادي ليستر سيتي، ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه ونظيره نادي ليستر سيتي، ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة الأربع مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلاربع مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر الأربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة إلاربع بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ونظيره نادي ليستر سيتي ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام مساء اليوم الثلاثاء علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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