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مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر «أستون فيلا» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع أستون فيلا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:22 ص
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مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي
مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي
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تقام اليوم الثلاثاء منافسة قوية في نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة «كأس الكاراباو»، بين أستون فيلا وليستر سيتي على ملعب فيلا بارك معقل الأول.

انتهت مباراة الذهاب بين ليستر سيتي وأستون فيلا بتعادل بهدف لمثله والتي أقيمت على ملعب ووكرز، فسجل لأصحاب الأرض النيجيري كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 74 أما أستون فيلا فسجل له فريدريك جولييرت في الدقيقة 28.

ليستر سيتي يأتي في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، وآخر مباراة للذئاب في الدوري فاز على وست هام يونايتد بنتيجة 4-1.

أما أستون فيلا فيحل في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة في ترتيب «البريميرليج»، آخر المباراة فاز فيها في الدوري بنتيجة 2-1 على واتفورد.\

تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة و22:45 بتوقيت مكة المكرمة و19:45 بتوقيت جرينتش.
ملعب مباراة أستون فيلا وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية
تقام المباراة على ملعب فيلا بارك
حكم مباراة أستون فيلا وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية
يدير المباراة مايك دين
القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية
تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 و Match Football 1 و Sky Sports Football UK
معلق مباراة أستون فيلا وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية
يعلق على المباراة خالد الغول.

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