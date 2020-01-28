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«كورة لايف» TODAY أستون فيلا مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش أستون فيلاPLUS بدون تقطيع NOW

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
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يستضيف نادى أستون فيلا الإنجليزى منافسه ليستر سيتى فى اللقاء الذى يجمعهما فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء ضمن مباريات إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

يحاول أستون فيلا الإفادة من عاملي الأرض والجمهور للخروج فائزا من مواجهته أمام ليستر بعدما انتزع منه تعادلا غاليا 1-1 في لقاء الذهاب بفضل هدف للبديل النيجيري كيليتشي ايهياناتشو.

يترقب ليستر، بطل إنجلترا عام 2016، مدى جاهزية نجمه وهدافه جايمي فاردي الذي أُجبِر على مغادرة الملعب في الدقيقة 43 من مباراة فريقه ضد وست هام في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الأربعاء، رغم محاولته مواصلة اللعب.

ولكن المدرب الأيرلندي الشمالي برندن رودجرز هدّأ من المخاوف حول مدى خطورة إصابة هدافه متوقعا عودته قريبا.

وقال رودجرز للصحافيين عشية المباراة ضد برنتفورد من الدرجة الأولى في كأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز بها ليستر 1-صفر "لن يكون فاردي متوفرا في مباراة السبت وستكون هناك علامة استفهام حول مشاركته الثلاثاء في كأس الرابطة ضد أستون فيلا، على الرغم من أنها بالتأكيد ليست إصابة خطيرة كما كنا نظن في البداية".

ويحتل فاردي صدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 17 هدفًا ساهمت بشكل كبير في احتلال فريقه المركز الثالث، وحقق ليستر سيتي لقب كأس الرابطة آخر مرة عام 2000، فيما يبحث أستون فيلا عن لقبه الأول منذ عام 1996.
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