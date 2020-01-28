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ويل مارفوجي: شاهدت طائرة كوبي براينت قبل سقوطها بلحظات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:23 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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في صباح يوم الاثنين، تطرقت كل من كاريسا كولينر وجوستين سيلفستر ومورجان ستيوارت في برنامج Daily Pop عن حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة كوبي براينت وجيانا ماريا أونوري براينت وغيرهم. نظرًا لأن براينت كان أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين وابنته البالغة من العمر 13 عامًا فقط، فلم يكن الأمر مفاجئًا عندما تأثر الجميع في الاستوديو.

على وجه التحديد، قاوم سيلفستر الدموع لأنه انعكس على فقدان والده.

قال سيلفستر: "لقد فقدت والدي منذ 15 عامًا تقريبًا واعتقدت أنني تخطيت الأمر. ولحظات كهذه حيث ترى صورًا لها وترى فانيسا براينت مع الفتيات ويعيدك إليها، إنها تعيدك تمامًا، إنها حزينة حقًا. إنها لحظة حزينة حقًا".

بالإضافة إلى هذه اللحظة الصادقة، تم الكشف عن صدمة مروعة خلال بث Daily Pop، وهو اعتراف ويل مارفوجي.

قال مارفوجي بالتفصيل: "في تطور غريب، صباح أمس في حوالي الساعة 9:15 - أعيش في قرية أتواتر، على بعد حوالي سبعة أو ثمانية أميال شمال هنا - وكانت بالخارج مع ابنتي، إنها تحب المروحيات، سمعنا هذه المروحية. وبينما كانت تحلق في سماء المنطقة، كانت تشير وتلوح بها وأدركنا أنها طائرة هليكوبتر تنفيذية. ولم يكن ذلك إلا بعد ساعات قليلة، أدركنا أنها مروحية كوبي. مسار رحلته يقع مباشرة فوق منزلنا في ذلك الوقت تقريبًا".

أما بالنسبة للمشهد في مركز ستابلز، شارك مارفوجي أن الساحة الشهيرة كانت مفهومة بعض الشيء حيث تدفق المشجعون على الحداد على براينت الراحل وغيرهم.

قال مارفوجي: "سأكون صريحًا، المكان هادئ جدًا هنا. لم أذهب إلى لوس أنجلوس قط وأكون بهذا الهدوء، لقد أوشك مارفوجي على سماع سقوط الدبوس، عند أقدامي، هناك الزهور والقمصان والشموع. هناك ملاحظات مكتوبة بخط اليد، هناك بعض الأشخاص يرتدون قمصان عليها براينت، هنا الجميع هادئ جدًا ومحترم جدًا، من الواضح أن الناس هنا يندبون".

ليس من المستغرب أن نسمع أن المشيعين احتشدوا في مركز ستابلز، وهو ميدان من المرجح أن أساطير ليكرز تعتبره بمثابة منزل ثانٍ. ومع ذلك، كما لاحظ المشاركون في Daily Pop، فإن براينت "كان أكثر من مجرد لاعب كرة".

وخلص كولينر إلى القول: "كل شيء فظيع، لكن كما ذكرت مارفوجي، كونك أحد الوالدين، لا يسعك إلا التفكير في الطفل الذي فقدته فانيسا، وأن الأبوين الآخرين فقدا وأن طفلًا آخر فقد والديه، سواء كنت من محبي الرياضة أم لا، إنها قصة مأساوية للغاية ونرسل كل حبنا وكل صلواتنا لجميع الأسر المعنية".
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الكلمات المفتاحية

وفاة هليكوبتر مشاهير مارفوجي كوبي كرة سلة براينت الفجر الفني Daily Pop

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