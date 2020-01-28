الكشف عن سبب وفاة مغنية الراب ليكسي أليجاي



تم الكشف عن سبب مغنية الراب ليكسي أليجاي، بعد أقل من شهر من وفاتها في 1 يناير عن عمر يناهز 21 عامًا.



وأكد مكتب مقاطعة هينيبين الطبي ل E News خبر وفاة مغنية الراب الشابة نتيجة تسمم الفنتانيل والإيثانول. وقال متحدث باسم وزارة شرطة مينيابوليس ل E Newsفي ذلك الوقت أن السلطات استجابت لحالة طبية في فندق محلي، حيث تم العثور على امرأة بالغة ميتة.



كانت النجمة الصغيرة في طريقها إلى مهنة واعدة كفنانة راب. كانت قد أصدرت ألبومين فقط وقت وفاتها. تم إصدار Joseph's Coat في عام 2015 عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وأصدر ألبومها الثاني Growing Pains، بعد عامين في عام 2017.



بعد صدور الأخبار المروعة، تواصل العديد من صديقاتها السابقين والفنانين الآخرين للتعبير عن حزنهم إزاء الخسارة المأساوية للموسيقي.



نشرت صديقتها كيلاني عن الخسارة المدمرة في ذلك الوقت: "لقد كانت أختي وقريبة جدًا مني، لقد رأيت أنكِ تقاتلِ من خلال ذلك كله. لقد رأيت الموت يسرقها، أفتقدك بشدة. كنت على وشك أن تحصل على كل ما تتحدث عنه دائمًا. أحبك".

