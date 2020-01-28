ارتفاع المؤشر العام للبحرين بنسبة 0.24%

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحا 3.97 نقطة ليصل إلى مستوى 1650.81 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.





وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.7 مليون سهم بقيمة 440.6 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.60% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.83% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.62%.



