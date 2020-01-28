مصطفى مدبولي يلتقي رئيس البرلمان الكيني





وأكد مدبولي، على أن الدولة المصرية تدعم جهود التنمية في كينيا وخصوصًا في قطاعات "الصحة الإسكان منخفض التكلفة التصنيع الأمن الغذائي" والتي تمثل أولوية للجانب الكيني وفقًا للبرنامج الرئاسي Big Four Agenda، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المصرية للمشاركة في النهوض بقطاع البنية التحتية الكيني.



وانتقل رئيس الوزراء، للتنسيق القائم بين وزارة الصحة المصرية والصحة الكينية لتنفيذ مبادرة علاج مليون أفريقي من "فيروس سي" للرئيس السيسي، بالإضافة إلى ما تقوم به الوكالة المصرية من أجل التنمية لرفع الآثار التي ضربت شمال كينيا بسبب موجة الجفاف.



بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع جاستن موتوري رئيس البرلمان الكيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد زيارات متبادلة على مستوى المسئولين تكللت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كينيا في فبراير 2017.