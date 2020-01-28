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٦٧٦ محلًا يشاركون في الأوكازيون الشتوي بأول أيامه

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تلقي علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من قطاع التجارة الداخلية بشأن سير العمل في اليوم الأول لبدء الأوكازيون الشتوي، حيث بلغ عدد المحال المشاركة حتى الآن ما يقرب من ٦٧٦ محل، ومن المتوقع وصول عدد المشتركين بالأوكازيون الي ثلاثة آلاف محل ومن حق أي محل تجاري المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديريه التموين بالمحافظة.

 هذا وقد وجه المصيلحي قطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جوده المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده

وقام قطاع التجارة الداخلية بحملة تفتيشية على المحال المشاركة بالأوكازيون بعدد من المحافظات وكذلك مديريات التموين للتأكد من التزام تلك المحال بالضوابط التي اقرتها الوزارة والتزام أصحاب المحال بقواعد الأوكازيون وعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض.

 والجدير بالذكر بأن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قراراً وزارياً هذا الشهر بشأن بدأ فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2020 اعتباراً من 27 يناير 2020 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وأن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار وكل تاجر يرغب في المشاركة في الأوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.


ويذكر أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط السوق وإتاحة فرصة حقيقية للمستهلك للاستفادة من خصومات جادة علي مشتريات موسم الشتاء تحت رقابة الوزارة لضمان عدم التلاعب او اجراء خصومات وهمية والتي تعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون ، هذا وتناشد الوزارة كافة المواطنين الاحتفاظ بفاتورة الشراء لضمان حقوقهم في الاستبدال أو الاسترجاع ، وأيضا تم تشكيل غرفة عمليات داخل الوزارة لمتابعة سير الإجراءات في كافة المحافظات.

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