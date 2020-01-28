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كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:15 ص
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حسين الشحات
حسين الشحات
محمد الصو
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاستعانة بخدمات محمود كهربا في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويدرس فايلر الدفع بمحمود عبدالمنعم كهربا أساسيًا منذ بداية المباراة، في ظل تراجع مستوى حسين الشحات الفني خلال المواجهتين السابقتين.

تواضع المستوى الفني للخط الأمامي بالمارد الأحمر، خلال مباراة النجم الساحلي التونسي، الماضية جعلت المدير الفني يدرس تعديل بعض الأوراق بسبب تراجع المستوى الفني لبعض اللاعبين.

وحقق الأهلي فوزًا على النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء يوم السبت المقبل في أم درمان ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحل الهلال السوداني والنجم الساحلي، في المرتبة الثانية والثالثة بنفس الرصيد 9 نقاط، فيما يتواجد بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.
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