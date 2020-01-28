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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ميلان وتورينو بث مباشر NOW كورة لايف ميلان MATCH رابط ماتش ميلان NOW

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:08 ص
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مشاهدة ميلان وتورينو بث مباشر NOW
مشاهدة ميلان وتورينو بث مباشر NOW
الفجر الرياضي
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نادي تورينو خصمه نادي ميلان في مبارة حية تجمع مشجعي نادي ميلان وأيضاً انصار النادي تورينو لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كأس إيطالي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النادي تورينو ضد ميلان، إضافة إلى القنوات الناقلة.
الروسونيري الإيطالي سيدخل بإستعداد قوي تحت قيادة مديره الفني “ستيفانو بيولي” هو لاعب كرة قدم سابق ومدرب كرة قدم إيطالي ان لعب كمدافع معتزل والمدرب الحالي لنادي إيه سي ميلان .

موعد مباراة تورينو وإيه سي ميلان والقنوات الناقلة في كأس إيطالي
لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كأس إيطالي، إضافة إلى مشجعي نادي تورينو وأيضاً انصار نادي ميلان، بفارغ صبرهم ينتظرون وبدون شك هم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد المباراة كأس إيطالي، إضافة إلى القنوات الناقلة ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي إيه سي ميلان ونادي تورينو الإيطالي تحديداً في تمام الساعه 21:45 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:45 بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.
سوف تكون مباراة تورينو ضد إيه سي ميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة Sport TV 2 فيما سيكون معلق المباراة هو (لم يحدد بعد)

موعد مباراة ميلان وتورينو، حيث يواجه نادي أي سي ميلان الإيطالي نظيره فريق تورينو، في مباراة هامة وقوية ومثيرة بين الفريقين، وذلك في المباراة المقرر لها بين ميلان وتورينو، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الثلاثاء، الموافق 28 يناير الجاري، على ملعب “كياسيبي ميازا”، في إطار منافسات دور ربع نهائى من بطولة كأس إيطاليا

ويحتل نادى ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد واحد وثلاثين نقطة، وبفارق سبع نقاط عن فريق أتالانتا صاحب المركز الخامس، فيما يأتي فريق تورينو المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد سبعة وعشرين نقطة بفارق نقطتين عن نادى فيرونا في المركز التاسع.


 
القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتورينو، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين ميلان وتورينو، المقرر لها بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الثلاثاء، الموافق 28 يناير الجاري، على ملعب “كياسيبي ميازا”، عبر قناة “بي إن سبورت”، الناقل الحصري لمباريات كأس إيطاليا.

يخوض فريق ميلان اختبارا جديدا اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف نظيره تورينو على ملعب "سان سيرو" فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، في إطار منافسات دور ربع نهائى من بطولة كأس إيطاليا .

 

​موعد مباراة ميلان ضد تورينو فى كأس إيطاليا 
ويطمح ميلان في مواصلة سلسلة الانتصارات التى يحققها في الفترة الأخيرة منذ وصول النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في فترته الثانية بالنادي اللومباردي.

ويحتل ميلان الإيطالي المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز الأخير على بريشيا برصيد 31 نقطة بفارق سبع نقاط عن نادى أتالانتا في المركز الخامس، بينما يحتل نادى تورينو الإيطالي المركز الثانى عشر برصيد سبعة وعشرين نقطة بفارق نقطتين عن نادى فيرونا في المركز التاسع.

 
مباراة ميلان ضد تورينو فى كأس إيطاليا 
ويأمل ميلان في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي تورينو، حيث التقى الفريقان في 51 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب ميلان الانتصار في 21 مواجهات مقابل 6 خسارات و24 تعادلات.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل ميلان خلال المباراة على النحو التالي..

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: كونتي – موساكيو –رومانيولي –رودريجيز.

خط الوسط : فرانك كيسي – بن ناصر –بونافنتورا –سوسو.

في خط الهجوم :بياتيك – زلاتان إبراهيموفيتش.

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