برلمانية تطالب بتعميم حظر النقاب في المدارس

وطالبت بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع والشامل، حيث يجب أن يطبق أيضًا على المدرسين بالمدارس أسوة بأساتذة الجامعات، لنفس العلة والأسباب.

أشادت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بقرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.وأشارت يوسف في بيان لها أن هذا القرار يحمي الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب لارتكاب جرائم إرهابية، لاسيما الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، التي تعجل بحظر النقاب او البرقع أو أي غطاء للوجه يسمح بأي أعمال إجرامية إرهابية لاسيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات.