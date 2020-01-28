Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلمانية تطالب بتعميم حظر النقاب في المدارس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:10 ص
Advertisements
النائبة داليا يوسف
النائبة داليا يوسف
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أشادت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بقرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت يوسف في بيان لها أن هذا القرار يحمي الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب لارتكاب جرائم إرهابية، لاسيما الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، التي تعجل بحظر النقاب او البرقع أو أي غطاء للوجه يسمح بأي أعمال إجرامية إرهابية لاسيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات.

وطالبت بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع والشامل، حيث يجب أن يطبق أيضًا على المدرسين بالمدارس أسوة بأساتذة الجامعات، لنفس العلة والأسباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

النقاب النائبة داليا يوسف المدارس الفجر الجامعات البرلمان

أخبار تهمك

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ورقة قديمة تهدي برشلونة بديل سواريز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تقرب برشلونة من ضم هداف البريميرليج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

لويس سواريز يهدد ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

ما لا تعرفه عن رئيس الوزراء القطري الجديد

منذ 38 دقيقة

جدول مباريات الأهلي في شهر فبراير (مرتان ضد الزمالك)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد ضد سرقسطة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 20 ساعة

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. برشلونة يكسر قوانين التعاقدات من أجل مورينو

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"أبو حامد" عن مطالبته بحظر النقاب بالمؤسسات العامة: "ده عادة وليس عبادة"

ننشر أبرز مواد مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بالمصالح الحكومية

"آخرهم هولندا".. 5 دول أوروبية منعت ارتداء النقاب

برلمانية تشيد بقرار فصل المعلمين الإخوان وتطالب بتعميمه

19 يناير.. نظر الطعن على حكم تأييد قرار جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب

بحكم نهائي.. حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 ص

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

ضربة موجعة لريال مدريد ضد سرقسطة

10:50 ص

ما لا تعرفه عن رئيس الوزراء القطري الجديد

11:04 ص

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

09:55 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status