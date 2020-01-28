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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة العين وبونيودكور بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش العين LIVE

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:08 ص
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مشاهدة مباراة العين
مشاهدة مباراة العين
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رابط بث مباشر مباراة العين ضد بونيودكور Live ، يلتقي مساء اليوم فريق العين الإماراتي مع نظيره بونيودكور الأوزبكي في إطار تصفيات الملحق المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا على ملعب هزاع بن زايد.

 مشاهدة مباراة العين وبونيودكور بث مباشر
العين الإماراتي يسعى لتحقيق الفوز وقطع تأشيرة العبور إلى دور المجموعات مستعينا بعنصري الأرض والجمهور في تلك المباراة من أجل تحقيق المتينة المرجوة.

التشكيل المتوقع لفريق العين في تلك المباراة :
حراسة المرمى : خالد عيسى. الدفاع : إسماعيل أحمد – يحيى نادر – كايو كانيدو – أحمد برمان. الوسط : خالد البلوشي – محمد فايز – تسوكاسا شيوتاني – سعيد جمعة – جمال معروف. الهجوم : لابا كودجو.

بث مباشر العين وبونيودكور اليوم
على الجانب الآخر يأمل فريق بونيودكور الأوزبكي بتحقيق نتيجة الفوز من قلب الإمارات والعبور إلى دور المجموعات من تلك البطولة رغم صعوبة اللقاء أمام العين الذي أحرز اللقب مرة واحدة.

رابط مباراة العين وبونيودكور يوتيوب مباشر
المباراة تقام في تمام السادسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة على قناة بي ان سبورت 3.


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