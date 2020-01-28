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التاريخ لا يكذب.. الأهلي يتعثر بدون محمد الشناوي في إفريقيا (تقرير)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:17 ص
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محمد الشناوي
محمد الشناوي
علاء خليف
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أصبحت فرص مشاركة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في مباراة فريقه ضد الهلال السوداني ضعيفة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب في مباراة النجم الساحلي التونسي بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر 1-0.

وتحامل الشناوي"على نفسه واستكمل مباراة النجم الساحلي الأخيرة رغم نصيحة الجهاز الطبي له بمغادرة ملعب المباراة، لكن الحارس العملاق رفض التغيير وأصر على استكمال المباراة حتي نهايتها.

إصابة محمد الشناوي تبدو قوية حيث جاءت على مستوي فقرات أسفل الظهر، وقد يحتاج وقت كبير للتعافي من الإصابة، ولكن سيتحدد مدة غياب حارس مرمي المارد الأحمر بشكل رسمي عقب اجراء الأشعة اللازمة على منطقة الظهر، كما ستحسم الفحوصات الطبية موقف اللاعب من مباراة الهلال السوداني.

غياب "الشناوي" عن مباراة الهلال السوداني سيدفع الجهاز الفني للأهلي للاستعانة بواحد من حارسيه شريف إكرامي أو علي لطفي لخوض المباراة المصيرية ضد بطل السودان والتي ستحدد بشكل كبير المتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمجموعة الثانية والتي تضم معهما ايضًا (النجم الساحلي – بلاتينيوم ستارز).

ماذا يفعل الأهلي بدون محمد الشناوي في دوري أبطال إفريقيا؟

منذ انضمام محمد الشناوي لصفوف النادي الأهلي في موسم 2016 – 2017 قادمًا من نادي بتروجت، غاب عن 22 مباراة مع المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يكن يشارك بشكل أساسي بعد انضمامه للقلعة الحمراء وكان يجلس بديلا لـ شريف إكرامي، كما غاب عن بعض المباريات بسبب الإصابة أو الراحة.

جاءت نتائج مباريات الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بدون محمد الشناوي كالتالي: (10 انتصارات – 8 تعادلات – 4 هزائم – حقق الفريق 12 "كلين شيت" – استقبلت شباك الفريق 15 هدفًا).

آخر المباريات الإفريقية التي غاب فيها الشناوي عن حراسة مرمي النادي الأهلي كانت مباراتي الفريق ضد فريق اطلع برة بطل جنوب السوداني في دور الـ64 من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حرس مرماه "علي لطفي"، وفاز بهما المارد الأحمر دون استقبال أهداف بنتيجة 4-0، 9-0 على الترتيب.

ماذا قدم "الشناوي" مع الأهلي في الموسم الحالي؟

خاض محمد الشناوي مع النادي الأهلي 19 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الحالي (12 مباراة بالدوري الممتاز – 7 في دوري أبطال إفريقيا)، بواقع 1710 دقيقة لعب، حافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة، بينما استقبل 5 أهداف فقط.

في بطولة دوري أبطال إفريقيا خاض مع الأهلي هذا الموسم 7 مباريات خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات آخرها كان ضد النجم الساحلي التونسي بالجولة الخامسة من دور المجموعات الإفريقي، بينما استقبلت مرماه 3 أهداف آخرها كان في تعادل الفريق الأحمر مع بلاتينيوم ستارز 1-1 في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

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