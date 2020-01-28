ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

بات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في ورطة قبل مباراة ريال سرقسطة القادمة في المباراة التي تجمع بينهما غدًا في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وأصبح زيدان مهددًا بفقد لاعب جديد في مباراة ريال مدريد ضد سرقسطة وهو رودريجو جويس بالإضافة إلى إدين هازارد وجاريث بيل.





ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ​رودريجو​ جويس قد يغيب عن ريال مدريد ضد ريال ​سرقسطة​ بدور الـ16 من كأس الملك بعد أن طالب بالخروج في مباراة الفريق السابقة أمام بلد الوليد التي فاز بها الفريق الملكي بهدف نظيف بعد أن اشتكى من آلام في العضلات.





وأوضحت أنه خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن قوة الاصابة التي تعرض لها اللاعب البرازيلي الشاب، ومعرفة موقفه من مواجهة الديربي ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل.