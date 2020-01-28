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بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:06 ص
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أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، عن بدء حملات التوعية الميدانية في محافظة جنوب سيناء من خلال مبادرتي "سجل في مكانك"، و"سجل واطمن".

وأضاف السبكي، أن حملات التوعية الميدانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء تم إعدادها لتناسب مع الطبيعة الجغرافية الجبلية في المحافظة، حيث تم إطلاق "أتوبيس التأمين الصحي الشامل" ضمن فعالية "سجل في مكانك"، الذي يقوم بالمرور على التجمعات السكانية في محافظة جنوب سيناء، وهي المبادرة التي يشارك بها فريق من شباب البدو المتطوعين الذين تم تدريبهم من قبل وحدة التوعية والإعلام بالمنظومة للمساهمة في توعية المواطنين بنظام بالتأمين الصحي الشامل والاجابة على استفساراتهم؛ بالإضافة إلى مساعدتهم في التسجيل بالمنظومة وفتح الملفات العائلية، حيث أن الاعتماد على أبناء المحافظة في نشر المعارف والمعلومات الخاصة بالمنظومة يتماشى مع طبيعة السمات الخاصة بالمواطنين في جنوب سيناء، التي تتسم بالمحافظة والاعتماد على العادات والتقاليد القبلية.

وأكد أنه يترافق مع حملات التوعية الطبية والمعلوماتية في محافظة جنوب سيناء إطلاق مبادرة "سجل واطمن" من خلال عيادة متنقلة تجوب المحافظة للفحص الطبي الشامل المجاني لكل أهالي محافظة جنوب سيناء.

وأشار إلى أن فعاليات حملة التوعية الميدانية وانطلاق "أتوبيس التأمين الصحي الشامل" بدأت الثلاثاء ٢٨ يناير في مدينة "رأس سدر" لتصل إلى مدينة "شرم الشيخ" في نهاية جولتها ٢٥ فبراير القادم.

وتقرر خط سير قافلة التوعية والتسجيل والقافلة الطبية "أتوبيس التأمين الصحي الشامل" داخل محافظة جنوب سيناء كالآتي: رأس سدر من الثلاثاء 28 يناير حتى الخميس 30 يناير، أبوزينمة من الجمعة 31 يناير حتى الأحد 2 فبراير، أبورديس من الاثنين 3 فبراير حتى الاربعاء 5 فبراير، الطور من الخميس 6 فبراير حتى الأحد 9 فبراير، سانت كاترين من الاثنين 10 فبراير حتى الأربعاء 12 فبراير، طابا من الخميس 13 فبراير حتى السبت 15 فبراير، نويبع من الأحد 16 فبراير حتى الثلاثاء 18 فبراير، دهب من الأربعاء 19 فبراير حتى الخميس 20 فبراير، شرم الشيخ من الجمعة 21 فبراير حتى الثلاثاء 25 فبراير.
بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء
بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء
بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء
بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء
بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء
بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء
بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء
بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء
بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء
بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء
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سجل في مكانك جنوب سيناء الفجر الصحة التأمين الصحي الشامل

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