أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-1-2020 في البنوك

استقرت أسعار العملات اليوم في البنوك اليوم الثلاثاء 28-1-2020، وتشهد أسعار العملات حالة من الاستقرار في البنوك وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:





اسعار العملات الأجنبية

تباين سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع، فيما تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.36 جنيه للشراء، 17.49 جنيه للبيع، و انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.55 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية