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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-1-2020 في البنوك

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:22 ص
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بوابة الفجر
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استقرت أسعار العملات اليوم في البنوك اليوم الثلاثاء 28-1-2020، وتشهد أسعار العملات حالة من الاستقرار في البنوك وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:

اسعار العملات الأجنبية 
تباين سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع، فيما تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.36 جنيه للشراء، 17.49 جنيه للبيع، وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.55 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع.
 
أسعار العملات العربية 
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 51.60 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.
 
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