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الزمالك لا يسقط أمام وادي دجلة (تقرير)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:10 ص
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الزمالك ودجلة
الزمالك ودجلة
علاء خليف
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يخوض فريق الزمالك مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز ضد فريق وادي دجلة، في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، على ملعب "السلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من البطولة المحلية بالموسم الحالي 2019 – 2020.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة جمعها من 12 مباراة (7 انتصارات – 3 تعادلات – هزيمتين – سجل 17 هدفًا – استقبلت شباكه 9 أهداف)، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ12 برصيد 13 نقطة جمعها من 14 مباراة (3 انتصارات – 4 تعادلات – 7 هزائم – سجل 16 هدفا – استقبلت شباكه 22 هدفًا).

الزمالك لا يخسر أمام وادي دجلة أبدًا

يتفوق فريق الزمالك في تاريخ مواجهاته ضد وادي دجلة، حيث تقابل الفريقين في 18 مباراة بمختلف البطولات (15 بالدوري الممتاز – 3 بكأس مصر)، فاز الفارس الأبيض في 11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، ولم يخسر أي مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 32 هدفًا في شباك فريق وادي دجلة، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا.

أول مباراة جمعت الزمالك مع وادي دجلة كانت في 24 ديسمبر 2010، بالجولة 14 من الدوري المصري الممتاز موسم 2010 – 2011، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 2-0، سجل الهدفين (شيكابالا – حسن مصطفي).

يتصدر أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافي مواجهات الزمالك ووادي دجلة وسجل 6 أهداف، يليه محمود علاء مدافع الأبيض الحالي وسجل 5 أهداف ولكن بقميص الفريقين (3 مع الزمالك – 2 مع دجلة).

أكبر انتصار حققه الزمالك ضد وادي دجلة كان في 20 سبتمبر 2011 في دور الـ16 بكأس مصر وفاز بنتيجة 4-1، كما تغلب علي الفريق الدجلاوي 4-2 في الجولة 12 من الدوري المصري موسم 2018 – 2019، وفاز في مباراتين بنتيجة 3-0 في نهائي كأس مصر 2013، وكررها في الجولة 7 من الدوري موسم 2017 – 2018.

مباراة وحيدة بين الفريقين انتهت بركلات الترجيح كانت في 14 يوليو 2014 في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وفاز الزمالك بنتيجة 5-4، وذلك بعد تعادل الفريقين سلبيًا في الوقت الأصلي للمباراة.

المواجهة الأخيرة بين الزمالك ووادي دجلة كانت في 9 مايو 2019 بالجولة 29 من الدوري الممتاز موسم 2018 – 2019، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2-1، سجل أهداف الأبيض (عمر السعيد – محمود علاء)، بينما جاء هدف الفريق الدجلاوي (محمد هلال).

ويسعي فريق الزمالك لمواصلة انتصاراته المتتالية ضد وادي دجلة، حيث حقق الفريق الأبيض 5 انتصارات متتالية خلال المواجهات الأخيرة بين الفريقين، ولم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، ويبحث عن تحقيق انتصاره السادس على التوالي في مباراة اليوم ليكرس عقدته الأزلية ضد الفريق الدجلاوي..

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