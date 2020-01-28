أرسنال Arsenal يتأهل إلى الدور الـ5 في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على بورنموث

حقق أرسنال Arsenal فوزًا ثمينًا على نظيره بورنموث في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الإثنين 27/1/2020، في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.





فوز أرسنال Arsenal





وفاز أرسنال Arsenal بهدفين لهدف على بورنموث، في المباراة التس أقيمت على ملعب "استاد فيتاليتي" ليلة أمس.





أهداف أرسنال Arsenal





وجاءت أهداف مباراة أرسنال Arsenal وبورنموث عن طريق الظهير الأيسر ساكا والمهاجم إيدي نيكيتا في الدقيقة الـ26 مع اعتماد أرسنال على تشكيلة من لاعبي "الريديف".





مباراة أرسنال Arsenal القادمة

ويواجه أرسنال Arsenal في الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، أحد أندية الدرجة الثالثة الإنجليزية، وهو فريق "بورتسموث".





ساكا لاعب أرسنال Arsenal





سجل ساكا لاعب أرسنال Arsenal صاحب الـ18 عامًا هدفه في المباراة، من تسديدة قوية من زاوية ضيقة قبل أن يرسل كرة عرضية قابلها نيكيتا إلى هدف بعد عودته إلى أرسنال عقب فترة إعارة في ليدز يونايتد.





ألقاب أرسنال Arsenal





ويمتلك أرسنال Arsenal 18 لقبًا لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، آخرها في عام 2017، والتي فاز بها على حساب تشيلسي بهدفين مقابل هدف.







