ترامب يهاتف أردوغان ويطالبه بإنهاء تدخله في سوريا

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وطالب ترامب، الرئيس التركي، في الاتصال الهاتفي، بإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأصدر البيت الأبيض، بيانًا قال فيه إن الرئيسين اتفقا كذلك على ضرورة وقف العنف في إدلب بشمالي سوريا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.