أفريقية النواب: المصريون بالخارج جواهر يجب التنقيب عنها

ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، توجه وزارة الهجرة لإطلاق مبادرة "مصر بداية الطريق"؛ لتكريم الأفارقة والعرب خريجي الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن هناك توجه من قبل الدولة بكل مؤسساتها إلى القارة الأفريقية.



وأشار "رضوان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "فثى"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر لديها رؤية وتوجه للعودة إلى أحضان أفريقيا، واصفا المصريين بالخارج بـ"الجواهر"، ويجب التنقيب عنها، لافتا إلى أن وزارة الهجرة تولي التواصل مع المصريين في الخارج، أولوية قصوى.



وأضاف أن هناك نماذج لمواطنين مصريين يحققون إنجازات كبيرة في القارة السمراء، وأن بناء جسور تواصل مع القارة الأفريقية أمر واجب.

