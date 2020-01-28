Advertisements
Advertisements
Advertisements

أفريقية النواب: المصريون بالخارج جواهر يجب التنقيب عنها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:51 ص
Advertisements
مجلس النواب
مجلس النواب
هدى عبدالرازق
Advertisements
ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، توجه وزارة الهجرة لإطلاق مبادرة "مصر بداية الطريق"؛ لتكريم الأفارقة والعرب خريجي الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن هناك توجه من قبل الدولة بكل مؤسساتها إلى القارة الأفريقية.

وأشار "رضوان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "فثى"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر لديها رؤية وتوجه للعودة إلى أحضان أفريقيا، واصفا المصريين بالخارج بـ"الجواهر"، ويجب التنقيب عنها، لافتا إلى أن وزارة الهجرة تولي التواصل مع المصريين في الخارج، أولوية قصوى.

وأضاف أن هناك نماذج لمواطنين مصريين يحققون إنجازات كبيرة في القارة السمراء، وأن بناء جسور تواصل مع القارة الأفريقية أمر واجب.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة واحدة تقرب برشلونة من ضم هداف البريميرليج

منذ حوالي 3 ساعات

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الهلال السوداني يثير أزمة كبرى قبل لقاء الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 20 ساعة

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 13 ساعة

جدول مباريات الأهلي في شهر فبراير (مرتان ضد الزمالك)

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة| زيدان يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم.. لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يكسر قوانين التعاقدات من أجل مورينو

منذ ساعتين

ورقة قديمة تهدي برشلونة بديل سواريز

منذ ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 15 ساعة

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 ص

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

عاجل.. برشلونة يكسر قوانين التعاقدات من أجل مورينو

08:12 ص

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

09:55 م

ورقة قديمة تهدي برشلونة بديل سواريز

09:07 ص

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status