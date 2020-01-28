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الصين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بكين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:49 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرح مسؤولون، اليوم الثلاثاء، بأن سلالة جديدة من الفيروسات المنتشرة في أنحاء الصين أعلنت ضحيتها الأولى في بكين حيث ارتفع عدد القتلى إلى 106 وحذرت الولايات المتحدة المواطنين من رحلات إلى البلاد، وانحسرت الأسواق المالية مرة أخرى.

ومع تزايد القلق بشأن تأثير فيروس الكورونا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأبلغت السلطات الصحية عن زيادة جديدة في الحالات، بينما أضافت أن جميع القتلى باستثناء ستة من مدينة ووهان بوسط البلاد.

وعلى الرغم من ظهور حالات الإصابة بالفيروس الشبيه بالأنفلونزا في عدد من الدول، وكانت سريلانكا، وكمبوديا هي الأحدث في القائمة، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة خارج الصين.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان، وتبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في مقاطعة هوبي، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي، على ما يبدو في سوق يبيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة، ووضعت جميعها تحت الحجر الصحي، مع إغلاق جميع وسائل النقل والتجمعات العامة تقريبًا.

ويعيش عشرات الملايين في هوبى في شكل من أشكال قيود السفر، في محاولة لخنق الفيروس قبل أن يتمكن من الانتشار خارج الصين وخارجها.

وصرحت اللجنة الوطنية للصحة إن عدد الحالات المؤكدة في الصين ارتفع إلى 4515 حتى يوم الاثنين، من 2835 في اليوم السابق.

وتراجعت الأسهم العالمية مرة أخرى حيث بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وانخفضت عملة اليوان الصينية إلى أضعف مستوياتها في عام 2020 مع قلق المستثمرين من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب حظر السفر خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي مدتها الصين في محاولة ل إبقاء الناس معزولين في المنزل.

وقال محللون، إن السفر والسياحة في الصين سيكونان أكثر القطاعات تضررًا، إلى جانب مبيعات التجزئة ومبيعات المشروبات الكحولية، على الرغم من أن الرعاية الصحية والتسوق عبر الإنترنت يعتبران أفضل أداء.

وزار رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ ووهان يوم الاثنين لحفز العاملين في المجال الطبي على تكثيف القتال ووعد التعزيزات.

وصرح سفير الصين لدى الأمم المتحدة، عقب اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن حكومته تولي "أهمية قصوى" للوقاية من الوباء ومكافحته وتعمل مع المجتمع الدولي بروح من "الانفتاح والشفافية والتنسيق العلمي ".

وقال جوتيريس إن الأمم المتحدة لديها ثقة كاملة في قدرة الصين على السيطرة على الفاشية وإنها على استعداد لتقديم أي دعم.

وكانت الصين التي يحكمها الحزب الشيوعي حريصة على أن تبدو منفتحة وشفافة في تعاملها مع هذا الوباء، بعد أن تعرضت لانتقادات شديدة لجهود التستر على وباء المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس) الذي أودى بحياة حوالي 800 شخص على مستوى العالم في الفترة 2002-2003.

وأدى السارس، الذي يُعتقد أيضًا أنه نشأ في سوق الحياة البرية، إلى انخفاض بنسبة 45٪ في طلب المسافرين على الجو في آسيا. وتعتمد صناعة السفر على المسافرين الصينيين الآن، وقد تضاعفت حصة الصين في الاقتصاد العالمي إلى أربعة أضعاف.

ألغى بعض منظمي الرحلات السياحية الأوروبيين الرحلات إلى الصين، بينما عملت الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة مواطنيها.
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