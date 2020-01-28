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زيدان يرفض ضم "مدفعجي" يوفنتوس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:41 ص
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زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
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رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني ضم إيمري تشان نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي رغم أن تكاليف الصفقة لن تكلفه الكثير من الأموال.

وكشفت صحيفة دون بالون الاسبانية أن إيمري تشان عرض على ريال مدريد لكن زيدان رفض الصفقة تمامًا متمسكًا بنجومه الحاليين في صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن زيدان يرى أن تشان ليس من نوع اللاعبين الذين يمكنهم تحقيق الإضافة المطلوبة في ريال مدريد مثل نجوم خط الوسط الحاليين كاسيميرو ومودريتش وتوني كروس وفالفيردي.



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يوفنتوس نادي ريال مدريد زيدان ريال مدريد ايمري تشان

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