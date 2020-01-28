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مي سليم لـ شقيقتها ميس حمدان: "بحبك"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:45 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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نشرت الفنانة مي سليم صورة تجمعها بشقيقتها الفنانة ميس حمدان، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،وظهرا الأثنان بأطلالة جذابة مرتديتان فساتين سوارية، وأعتمدتا على مكياجآ ناعم ناسب إطلالتهما الجذابة.

وقامت مي سليم بالتعليق على الصورة قائلة:" بحبك يا بطوط".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، هو مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، المذاع عبر قناة ON E، والعمل يشارك في بطولته إياد نصار، إنجي المقدم، مي سليم، داليا مصطفى، إدوارد، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

يُشار أنَّ آخر أعمال ميس حمدان السينمائية هي مشاركتها في فيلم "سمكة وصنارة"، والفيلم من تأليف محمد كرار، وإخراج طارق عبد المعطي، بطولة كريم قاسم، أمير صلاح الدين، ميس حمدان، رحمة حسن، أحمد حلاوة.

والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال ميس حمدان الدرامية هي مشاركتها في مسلسل "نوف" الذي وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضي.

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