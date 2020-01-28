نجم برشلونة يحسم الجدل بشأن الرحيل

حسم الكرواتي إيفان راكيتيتش متوسط ميدان برشلونة مصيره مع الفريق خلال الفترة الحالية بعد وصول المدير الفني الجديد كيكي سيتين.





ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن الكرواتي إيفان راكيتيتش لا يريد مُغادرة برشلونة في الفترة الشتوية الحالية.





وتابعت: "الكرواتي يعتقد بأنه يستطيع حجز مكانة أساسية في برشلونة ومستقبله لن يحدده حتى يونيو القادم".





ويستعد برشلونة لخوض مباراة مهمة أمام ليجانيس يوم الخميس القادم ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.



