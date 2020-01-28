كريم عبد العزيز يتصدر "ترند" جوجل بعد ظهوره في صاحبة اسعادة

تصدر النجم كريم عبد العزيز "ترند" محرك البحث جوجل عقب ظهوره، في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية "dmc".





كريم عبدالعزيز والفيل الأزرق





وتحدث كريم عبدالعزيز عن فيلمه "الفيل الأزرق"، واصفًا له بأنه أفضل فيلم، وشخصية قدمها في مسيرته الفنية.





أحب شخصية إلى كريم عبدالعزيز





وأعرب كريم عبدالعزيز عن حبه الشديد لشخصية "يحيى راشد" التي قدمها، في فيلمه "الفيل الأزرق"، وعن سبب هذا الحب لهذه الشخصية.





كريم عبدالعزيز يحب الصراع





وقال كريم عبد العزيز: "أحب الشخصيات التي بها صراع، لأنه لابد من وجود شىء غير سوي فى الدراما، لتوصيل به شىء للمجتمع أو للمشاهد".





كريم عبدالعزيز ونيللي





وكشف كريم عبدالعزيز عن تفاصيل مشهده مع الفنانة نيللى كريم، الذي تم تصويره فى الشارع والذى حكى لها فيها عن مشكلته.





كريم عبدالعزيز يبكي مروان حامد





وأضاف كريم عبدالعزيز: "بعد المشهد نظرت للمخرج مروان حامد وجدت عينيه أدمعت وهذا صعب لأن مروان حامد دمعته عزيزة جدا، وعلى الرغم من ظهور مروان بهذا الشكل إلا أن بداخله مشاعر جياشة، وهو صديق لي".





كريم عبدالعزيز والجزء الثاني





وتابع الفنان كريم عبدالعزيز: "سألت مروان حامد بعدما انتهى التصوير فى الجزء الأول من الفيل الأزرق هل هناك جزء ثانى من الفيلم قال له مروان أنه لا يعلم ولكن نهاية الجزء الأول تسمح بوجود جزء ثانى".





كريم عبدالعزيز ومروان حامد





واختتم كريم عبدالعزيز تصريحاته في "صاحبة السعادة": "أنا ممثل جبان ومروان حامد صديقي المخرج جعلني أحطم القفص وفتح أمامي الأفكار لآداء شخصيتي فى فيلم الفيل الأزرق، وأكن له كل تقدير".



