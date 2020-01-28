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3 طائرات تجسس أمريكية تحلق فوق قاعدتين روسيتين بسوريا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:31 ص
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طائرات تجسس أمريكية
طائرات تجسس أمريكية
وكالات
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حلقت 3 طائرات تجسس أمريكية، اليوم الثلاثاء، قرب قاعدتين عسكريتين روسيتين في سوريا، حسبما أوردت وكالة "إنترفاكس".

                                         

وبحسب الوكالة، أجرت طائرتان للاستطلاع الإلكتروني، RC-135W و RC-135U، وطائرة دوريات مضادة للغواصات من طراز P-8A Poseidon، تحليقات مطولة بالقرب من سواحل سوريا، حيث تقع قاعدة "حميميم" الجوية الروسية (في محافظة اللاذقية) وقاعدة الدعم اللوجستي للأسطول الحربي الروسي في ميناء طرطوس.

 

وقامت طائرتا تجسس أمريكيتان، أمس الاثنين أيضا، بمهمات استطلاعية بالقرب من إقليم كوبان (شمال القوقاز الروسي) وشبه جزيرة القرم، إضافة إلى تنفيذ طائرة بريطانية متخصصة في الاستطلاع الإلكتروني تحليقا قرب الحدود الروسية في المجال الجوي لليتوانيا.

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الكلمات المفتاحية

قاعدتين روسيتين طائرات تجسس أمريكية سوريا أمريكا

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