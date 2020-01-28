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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد الاربعاء 29 / 1 / 2020 في كأس رابطة المحترفين الانجليزية والقنوات الناقلة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:28 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غدًا الأربعاء التاسع والعشرين من شهر يناير مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد والتي تجمع الفريقان ضمن مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز ما جاء في لقاء الذهاب بين الفريقين بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة لها .

 

مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

 

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت يوم الثلاثء السابع من شهر يناير للعام الجاري 2020 قد إنتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد .

 

وسجل ثلاثية السيتزينز في المباراة الأولى برناردو سيلفا في الدقيقة السابعة عشر والجزائري رياض محرز في الدقيقة الثالثة والثلاثين وأندرياس بيريرا بالخطأ في مرمى المانيو في الدقيقة التاسعة والثلاثين .

 

فيما سجل هدف كتيبة النرويجي جولي أونار سولسكاير اللاعب الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد في الدقيقة السبعين ليضع مانشستر سيتي قدمًا في المباراة النهائية .

 

توقيت متابعة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

 

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد على الهواء مباشرةً إنطلاقًا من الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

 

تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي 2 وبي إن سبورتس فور كيه ويعلق عليها المعلق القطري الكبير يوسف سيف .

 

كما يمكن لرواد " الفجر " متابعة المباراة عبر روابط البث المباشر التي نوفرها لكم قبل إنطلاقها بساعات من أجل ضمان متابعتها بجودة عالية تعليق عربي بدون تقطيع .

 

 

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