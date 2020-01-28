مريم حسين تتصدر مؤشر البحث على جوجل بعد قرار حبسها

"مريم حسين"





تزوجت من الممثل السعودي فيصل الفيصل، 2016، زواجهما لم يستمر وتطلقا في نهاية العام ذاته، وبعد مرور شهرين على الانفصال، أنجبت طفلتها أميرة في فبراير 2017.

تصدرت الفنانة المغربية مريم حسين، مؤشر البحث "جوجل" وذلك بعد صدور حكم أمس، من محكمة جنح دبي بإبعادها عن الأمارات وتخفيف حكم حبسها من ثلاثة أشهر إلي شهر، وذلك بتهمة هتك العرض والسب والقذف، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي من التهم المنسوبة إليه.وتعود الأزمة بين مريم حسين والأعلامي صالح الجسمي، عندما تم تسريب بعض اللقطات المصورة لمريم حسين أثناء سهرتها ترقص مع مغني راب، لينشرها الأعلامي صالح حسين واصفا اللقطات "بالأباحية"، ليتطور الأمر بينهما فيهما بعض وسط أتهامات وسب، وليقاضيها بعدها أعتبارا منة أن الفيديو إباحيا ولا يناسب عادات وتقاليد المجتمع العربي وخاصة تواجدها في الأمارات.مريم حسين، ولدت في مدينة تطوان المغربية والدتها مغربية، بدأت التمثيل في عام 2009، مُشاركة في مسلسل اسمه «الجيران» وقدمت عدة أدوار ثم اتجهت للغناء بإطلاقها أغنية مُنفردة، باسم "من شفته".