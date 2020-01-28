تفاصيل تحطم طائرة عسكرية في الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، مقتل طيارين بسبب تحطم طائرتهما العسكرية في ولاية أم البواقي التي تبعد 500 كيلومتر إلى الشرق من الجزائر العاصمة.

وانطلقت الطائرة العسكرية من القاعدة الجوية في بئر الرقعة، وكانت في مهمة تدريبية دورية، حسبما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية نقلًا عن شهود عيان.

وقالت الصحيفة الجزائرية، إن صوت الانفجار واحتراقها كليا أحدث هلعا وسط سكان المنطقة.

وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عبر حسابه على موقع "تويتر": "أعزي نفسي و أعزي عائلتي الطيارين، ضحية الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي".