Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل تحطم طائرة عسكرية في الجزائر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:19 ص
Advertisements
تحطم طائرة عسكرية - أرشيفية
تحطم طائرة عسكرية - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، مقتل طيارين بسبب تحطم طائرتهما العسكرية في ولاية أم البواقي التي تبعد 500 كيلومتر إلى الشرق من الجزائر العاصمة.

 

وانطلقت الطائرة العسكرية من القاعدة الجوية في بئر الرقعة، وكانت في مهمة تدريبية دورية، حسبما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية نقلًا عن شهود عيان.

 

وقالت الصحيفة الجزائرية، إن صوت الانفجار واحتراقها كليا أحدث هلعا وسط سكان المنطقة.

 

وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عبر حسابه على موقع "تويتر": "أعزي نفسي و أعزي عائلتي الطيارين، ضحية الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي".

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة| زيدان يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم.. لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 14 ساعة

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 13 ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. برشلونة يكسر قوانين التعاقدات من أجل مورينو

منذ أقل من ساعتين

ورقة قديمة تهدي برشلونة بديل سواريز

منذ ساعة

خطوة واحدة تقرب برشلونة من ضم هداف البريميرليج

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 15 ساعة

جدول مباريات الأهلي في شهر فبراير (مرتان ضد الزمالك)

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الهلال السوداني يثير أزمة كبرى قبل لقاء الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 ص

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

عاجل.. برشلونة يكسر قوانين التعاقدات من أجل مورينو

08:12 ص

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

09:55 م

ورقة قديمة تهدي برشلونة بديل سواريز

09:07 ص

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status