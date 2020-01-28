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البرلمان يوافق على مقترح شهادات إدخارية للمعاشات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح لدراسة عمل شهادات إدخارية لأصحاب المعاشات لمدة 10سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه.

وقال النائب سمير البطيخي، إن المقترح يهدف لتحقيق الاستقرار لشريحة عريضة من المجتمع، مؤكدًا أن الاشتراطات وضعت لتوفير مزيد من الضمان لأصحاب المعاشات لعدم استغلال الشهادات من بعض الفئات الأخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المقترح يهدف لتوفير الحد الأدنى من القدرة على مواجهة ضغوط المعشية لأصحاب المعاشات، لذلك سيتم وضع الحد الأدنى لنسبة الفائدة من 12 الى 13%، وخلال الفترة المقبلة سيتم دراسة الامكانيات لتنفيذ المقترح على الواقع، ووضع الاشتراطات التي تضمن الاستفادة لأصحاب المعاشات فقط منعًا للتلاعب مع وضع آلية التنفيذ.

وأكد أنه فى إطار جهود الدولة لإدارة ملف الحماية الاجتماعية، في ظل القرارات والمبادرات القائمة خلال الفترة الأخيرة تؤكد على الاهتمام بكبار السن وتقديم كامل الدعم لهم، مشيرًا إلى الدفعة القوية لأصحاب المعاشات عند وصول المقترح لمرحلة التنفيذ بما يساهم في مزيد من الأمان والاستقرار لهم في فترة مهمة بحياتهم، علاوة على رفع أعباء عن الموازنة العامة للدولة.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب المعاشات الفجر البرلمان

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