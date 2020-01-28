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جدول مباريات الأهلي في شهر فبراير (مرتان ضد الزمالك)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:30 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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يشهد جدول مباريات الأهلي في شهر فبراير لقاءات صعبة يتطلع من خلالها رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء لمزيد من الانتصارات على المستوى المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

 

لقاءات الأهلي في فبراير

 

1 فبراير.. مباراة الأهلي والهلال السوداني في أم درمان ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا

 

6 فبراير.. الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

 

10 فبراير.. الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

 

14 فبراير.. الأهلي والمصري البورسعيدي الذي يتولى تدريبه إيهاب جلال

 

 20 فبراير.. الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري بالإمارات

 

24 فبراير.. قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

 

 

 

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