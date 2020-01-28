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كازاخستان تقيد نظام التأشيرات للصينين بسبب كورونا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:09 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرح نائب وزير الخارجية الباكستاني "شوكت نوريشيف"، اليوم الثلاثاء، بأن قازاخستان ستطلب شهادات طبية من مواطنين صينيين يسعون للحصول على تأشيرات، وتوقفت عن إصدار تأشيرات إلكترونية لهم عند وصولهم كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس الكورونا الجديد. نقًلا عن وكالة رويترز.

وقال نوريشيف للصحفيين، إن الحكومة طلبت من بكين السماح لـ 98 طالب قازاقي بمغادرة مدينة ووهان، التي تم إغلاقها والتي تعتبر مركز اندلاع المرض.

وأضاف، أنه لا توجد خطط لإغلاق الحدود تمامًا مع الصين المجاورة، لأن هذا من شأنه أن يمنع المواطنين الكازاخستانيين من العودة إلى ديارهم.

وأوضح نوريشيف أن إجمالي 1300 قازاقي ما زالوا في الصين، نصفهم من السياح يزورون المنتجعات في هاينان.

وأعلن وزير الرعاية الصحية "يلشان بيرتانوف" في المؤتمر الصحفي ذاته، إنه من بين الأشخاص الذين عادوا بالفعل من الصين، وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بسبب إصابتهم بالتهابات الجهاز التنفسي ويجري اختبارهم.

وصرح مسؤولون أيضًا، اليوم الثلاثاء، أن سلالة جديدة من الفيروسات المنتشرة في أنحاء الصين أعلنت ضحيتها الأولى في بكين حيث ارتفع عدد القتلى إلى 106 وحذرت الولايات المتحدة المواطنين من رحلات إلى البلاد وانحسرت الأسواق المالية مرة أخرى.

مع تزايد القلق بشأن تأثير فيروس كورونا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أبلغت السلطات الصحية عن زيادة جديدة في الحالات، بينما أضافت أن جميع القتلى باستثناء ستة من مدينة ووهان بوسط البلاد.

وعلى الرغم من ظهور حالات الإصابة بالفيروس الشبيه بالأنفلونزا في عدد من الدول، وكانت سريلانكا وكمبوديا هي الأحدث في القائمة، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة خارج الصين.

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مدينة ووهان كورونا الجديد فيروس كورونا فيروس انتشار الكورونا

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