ورقة قديمة تهدي برشلونة بديل سواريز

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجأة تقرب برشلونة من التعاقد مع بديل الأوروجوياني لويس سواريز.





ووفقا للتقارير الصحفية فإن برشلونة يقترب بشدة من التعاقد مع مهاجم فالنسيا رودريجو مورينو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





التقارير أشارت إلى أن رئيس فالنسيا ذهب إلى مدينة برشلونة من أجل التعاقد مع لاعبين من البارسا حيث من المتوقع أن يتم إدخالهما في صفقة مورينو ، وهو الأمر الذي يسهل من عملية المفاوضات.





من الأمور التي ستسهل العملية أيضا أن فالنسيا سيضم نجم برشلونة السابق، وبروسيا دورتموند الألماني الحالي، باكو ألكاسير ليكون بديلا لرودريغو .



